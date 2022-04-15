Diyarbakır'da dilencilere yönelik denetim yapıldı - Haberler

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Diyarbakır'da dilencilere yönelik denetim yapıldı

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Diyarbakır'da dilencilere yönelik denetim yapıldı

Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesinde dilencilere yönelik denetim yapıldı.

Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesinde dilencilere yönelik denetim yapıldı.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, vatandaşların yoğun olduğu sokaklarda küçük yaşta çalıştırılan çocuklara yönelik çalışma yaptığı bildirildi.

Vatandaşların dini ve insani duygularının istismar edilmesine izin verilmeyeceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kavşaklar ve parklarda araçların camını silen, vatandaşları para vermeye zorlayan, mendil, çiçek, hediyelik eşya satışı yapan ve dilendirilen çocuklara yönelik zabıta ekiplerinin denetimlerde bu çocukların aileleri tespit ediliyor. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereği yasal işlem yapıyor. Bu çocukların aileleriyle ilgili de tutanak tutup ailelerin İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesine sevkleri gerçekleştiriliyor."

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Zabıta Müdürlüğü, Diyarbakır, Yenişehir, Zabıta, Güncel, Haberler

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