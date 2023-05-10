Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde ceset bulundu

Diyarbakır'da, Dicle Nehri'nde erkek cesedi bulundu.

Merkez Sur ilçesi Bağıvar Mahallesi mevkisinde Dicle Nehri kenarında bir ceset olduğunu görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk incelemede üzerinden kimlik çıkmayan cesedin 20 yaşlarında bir erkeğe ait olduğunu belirlendi.

Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.