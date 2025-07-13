Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde Boğulma Tehlikesi

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Diyarbakır'da serinlemek amacıyla Dicle Nehri'ne giren 3 kişiden 2'si kurtarıldı, akıntıya kapılan 16 yaşındaki Ömer A. aranıyor.

DİYARBAKIR'da serinlemek için girdikleri Dicle Nehrinde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden 2'si kurtarıldı, akıntıya kapılan Ömer A. (16) ise aranıyor.

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Kesikağaç Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre serinlemek için mahalledeki Dicle Nehri'ne giren Ömer A. ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi, boğulma tehlikesi geçirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 2 kişi, çevredekilerin de yardımıyla sudan çıkarılarak ilk müdahalelerinin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akıntıyla sürüklenerek gözden kaybolan Ömer A.'yı arama çalışmaları sürüyor.

Haber ve Kamera: GıyasettinTETİK-Selim KAYA/DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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