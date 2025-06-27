Diyarbakır'da Devriyen Traktörün Altında Kalan Sürücü Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü Hasip Erdoğan, yaşamını yitirdi. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Kırsal Şölen Mahallesi'nde Hasip Erdoğan'ın kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen traktör, yokuş aşağı inerken devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, traktörün altında kalan Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Erdoğan'ın cesedi, Ergani Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel
Doğan Holding, dev şirketi elden çıkarıyor

Aydın Doğan, dev şirketi elden çıkarıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni sözleşmeyi imzaladı! Ronaldo dakikada 36 bin TL kazanacak

Sadece bir dakikada hesabına yatan paraya bakın
Uğurcan Çakır'ın ağabeyinden tepkili paylaşım

Fenerbahçe'yi takibe almıştı! Uğurcan'ın ağabeyinden bomba paylaşım
Arda Turan'dan İrfan Can Kahveci'ye kanca

Fenerbahçe'nin yıldızına göz koydu, Ukrayna'ya götürecek
Kim Milyoner Olmak İster'de 80 Yaşındaki yarışmacıdan alkış toplayan başarı

80 yaşındaki yarışmacı gözyaşlarına hakim olamadı! İşte kazandığı para
600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında ikinci teklif belli oldu

Hükümetten kamu işçisine yaptığı ikinci zam teklifi belli oldu
Türkiye sıcaktan kavrulurken Rize'de kar kalınlığı 5 metreyi buldu

Türkiye sıcaktan kavrulurken bir şehrimiz karla mücadele ediyor
Kutlamalara damga vurdu! Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı

Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.