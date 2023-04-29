Diyarbakır'da devrilen traktördeki kadın hayatını kaybetti
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Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kadın öldü, 1 kişi de yaralandı.
Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kadın öldü, 1 kişi de yaralandı.
Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen traktör, Mirgan Yaylası'nda kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.
Kazada biri kadın 2 kişi traktörün altında kaldı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Gelen ekiplerce traktör altından çıkartılan bu kişilerden kadının öldüğü anlaşıldı.
Yaralanan kişi ise sağlık görevlilerince ilçedeki hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel