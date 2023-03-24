DİYARBAKIR'DA DEPREMZEDELERİN KALDIĞI YURTTA 'GAZ KOKUSU' TEDİRGİNLİĞE NEDEN OLDU

DİYARBAKIR'da depremzedelerin kaldığı yurtta gaz kokusu yayılınca, panik yaşandı. Depremzedeler dışarı çıkarken, kokunun küçük çaplı bir yangından kaynaklandığı belirlendi.

Depremzedelerin kaldığı Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Selahattin Eyyubi Öğrenci Yurdu'nda, gece saatlerinde gaz kokusu yayılınca panik yaşandı. Depremzedeler dışarı çıkarken, durum itfaiyeye bildirildi. Kısa sürede çok sayıda itfaiye ekibi, olay yerine geldi. Ekipler, yurtta inceleme yaptı. İncelemede, 4'üncü kattaki bir kişinin yemek yaptığı sırada küçük çaplı yangın çıkardığı, kokunun bu nedenle yayıldığını belirlendi. (DHA)