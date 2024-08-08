Diyarbakır'da depremzedelere hak sahipliği uyarısı

(DİYARBAKIR) - 6 Şubat depremlerinin etkilediği kentler arasında yer alan Diyarbakır'da TOKİ tarafından inşa edilen konutlara kura ile hak sahibi olan depremzedelere Valilik tarafından gönderilen yazıda, "10 Ağustos 2024 tarihine kadar borçlandırma işlemlerini yapmayan hak sahiplerinin hak sahiplikleri iptal edilecektir" denildi.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, TOKİ tarafından inşa edilen konutlarda hak sahibi olan depremzedelerin borçlandırma işlemlerini yapmaları gerektiği bildirildi. 10 Ağustos'a kadar borçlandırma işlemi yapmayan depremzedelerin hak sahipliğinin iptal edileceği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli deprem afetlerinden etkilenen Diyarbakır merkez ve ilçelerinde 7269 sayılı Kanun kapsamında hak sahibi kabul edilen ve yapılan noter kurası ile kendilerine konut çıkan vatandaşlarımızın açık borçlandırma işlemleri 12 Haziran tarihinde başlamıştır. Yürütülen hak sahipliği çalışmaları kapsamında, 12 Haziran - 10 Ağustos 2024 tarihlerinde borçlandırma ilanına çıkıldığı ve bu tarihlerde borçlandırma işlemi yapılmaz ise hak sahipliğinin sona ereceği ilan edilmiştir. 7269 sayılı Kanunun (3177 sayılı Kanun ile değiştirilmiş olan) 40. maddesine göre 60 günlük yasal sürenin son günü olan 10 Ağustos 2024 tarihine kadar borçlandırma işlemlerini yapmayan hak sahiplerinin hak sahiplikleri iptal edilecektir. Bu sebeple borçlandırma yapmak isteyen vatandaşlarımızın, borçlandırma işlemleri için Diyarbakır AFAD İl Müdürlüğüne ve İl dışında bulunan hak sahiplerimiz ise bulundukları ilin AFAD İl Müdürlüğüne şahsen veya kanuni vekilleri aracılığıyla başvurmaları önem arz etmektedir."