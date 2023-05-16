Üye Girişi
Haberi Paylaş
Diyarbakır'da depremzedelere beyaz eşya desteği

Diyarbakır'da depremzedelere beyaz eşya desteği

Güncel Haberler

Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi depremde evleri hasar gören 230 depremzede vatandaşa beyaz eşya desteğinde bulundu.

Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi depremde evleri hasar gören 230 depremzede vatandaşa beyaz eşya desteğinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir Belediyesi ilçedeki depremzede vatandaşlara desteklerini sürdürüyor.

Bu kapsamda depremde evi yıkılan ve ilçeye yerleşen 230 vatandaşa buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın, elektrikli süpürge gibi eşya desteği sağlandı.

Diyarbakır Seçim Sonuçları
Diyarbakır Yerel Seçim Sonuçları 2019
Diyarbakır Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Damlanur Teyhun - Güncel

Diyarbakır Yenişehir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title