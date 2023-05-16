Diyarbakır'da depremzedelere beyaz eşya desteği

Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi depremde evleri hasar gören 230 depremzede vatandaşa beyaz eşya desteğinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir Belediyesi ilçedeki depremzede vatandaşlara desteklerini sürdürüyor.

Bu kapsamda depremde evi yıkılan ve ilçeye yerleşen 230 vatandaşa buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın, elektrikli süpürge gibi eşya desteği sağlandı.