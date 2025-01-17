Diyarbakır'da Depremzedelere Ahır Desteği

Diyarbakır'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde ahırları zarar gören 651 vatandaşa destek verilecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, iki yıl önce Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören ahırlara ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen ve AFAD Başkanı Okay Memiş'in başkanlığında, depremden etkilenen illerin valilerinin katılımıyla video konferans yöntemiyle toplantı yapıldı.

Toplantıda, depremlerde ahırları zarar gören vatandaşlar için yapılacak destekler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Diyarbakır'da hak sahipliği tespit edilen 651 vatandaşa sunulacak desteklerle mağduriyetlerinin giderilmesi sağlanacak.

Bu yılın sonuna kadar tamamlanması planlanan ahırlarla deprem bölgesinde hayvancılığın yeniden canlanması amaçlanıyor.

AFAD İl Müdürlüğü, depremzede hak sahipleri ile iletişime geçerek bilgilendirme çalışması yapacak.