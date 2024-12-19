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Diyarbakır'da Depremzedeler İçin TOKİ Konutları 2024'te Tamamlanacak

Diyarbakır'da Depremzedeler İçin TOKİ Konutları 2024'te Tamamlanacak
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Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yapımı süren TOKİ konutlarının 2024 yılının sonuna kadar hak sahiplerine teslim edileceğini açıkladı. 13 bin 190 konut için çalışmalar devam ederken, sosyal alanlar ve okulların inşası da planlanıyor.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen kentte, evleri yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaşlar için inşa edilen TOKİ konutlarının tamamının gelecek yılın sonuna kadar hak sahiplerine teslim edileceğini belirtti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan veya ağır hasar görenlerin güvenli konutlara kavuşması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Diyarbakır'daki depremzedeler için merkez Bağlar ilçesinin Oğlaklı Mahallesi'nde deprem konutlarının inşası sürüyor.

Vali Zorluoğlu, yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, depremden etkilenen vatandaşların yaralarının sarılması için TOKİ tarafından konut inşasında çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.

"Hak sahiplerimize 5 bine yakın konut teslim ettik"

13 bin 190 konutun ihalesinin yapıldığını dile getiren Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"6 bin 40 konutun oluşturduğu 1. etap tamamlandı. Önümüzdeki yıl sonuna kadar da bu bölgede toplam 13 bin 190 konut hak sahiplerine teslim edilmiş olacak. Şu ana kadar hak sahiplerimize 5 bine yakın konut teslim ettik. Bu hak sahiplerinden de 2 bin 500'ü eşyalarını taşıdı. 2 binin üzerinde aile de şu anda bu bölgede hayatlarına devam ediyor. TOKİ ve AFAD burada aynı zamanda iş yeri de yapıyor. 1. ve 2. etapta 214 iş yeri yine TOKİ marifetiyle önümüzdeki yıl sonuna kadar tamamlanmış olacak. Ayrıca sosyal donatı anlamında da 2 okul ve 4 cami önümüzdeki yıl sonuna kadar tamamlanmış olacak. Valilik olarak 32'şer derslikli 3 okulun ihalesini yaptık. Sözleşme aşamasında. Önümüzdeki günlerde inşallah okullarımızın inşaatına başlanacak ve böylece önümüzdeki yıl eğitim öğretim döneminde inşallah bu bölgede yaşayan ailelerimizin çocukları artık merkeze taşınmayacak ve burada okullarına devam edecekler. Burada kurumlarımızın yoğun çalışmalarıyla spor ve yürüyüş ile sosyal alanlar yapılıyor. Gerçekten çok büyük bir emek var."

Deprem konutları ve sosyal donatıların tamamlanması için büyük bir gayretle çalışmaların devam ettiğini belirten Zorluoğlu, çalışmaların büyük bir koordinasyon içerisinde yürütüldüğünü vurguladı.

Vali Zorluoğlu, "İnşallah önümüzdeki yıl bu vakitler yepyeni bir Oğlaklı, adeta bir ilçe büyüklüğünde yepyeni bir merkezde depremzede kardeşlerimizin bütün ihtiyaçlarını gidermiş şekilde burada yerleştiklerini göreceğiz. Başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere değerli bakanlarımıza, ilgili bakanlıklarımıza, buradaki teşkilatlarımıza, işçisinden mühendisine kadar yağmur çamur demeden emek sarf eden çalışanlara, emekçilere, yüklenici firmalara teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Aziz Aslan - Güncel
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