Diyarbakır'da depremzedeler için soba, uyku tulumu ve battaniye yapıldı

Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar için soba, uyku tulumu ve battaniye üretildi.

Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar için soba, uyku tulumu ve battaniye üretildi.

Diyarbakır'da 6 meslek lisesindeki öğrenciler tarafından depremde etkilenen vatandaşların ısınma probleminin giderilmesi için başlatılan çalışma kapsamında, 825 soba, Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü atölyelerinde de depremzedeler için uyku tulumu ve battaniye yapıldı.

Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde alan şefi İdris Kaya, AA muhabirine, 20 öğrenciyle yaptıkları 426 sobayı depremden etkilenen illere göndereceklerini söyledi.

Kaya, "Enkaz başında bekleyen depremzedelerin yüreklerini bir nebze de olsa ısıtmak için soba yaptık. Diyarbakır'dan göndereceğimiz sobalarla depremzedelerin acılarına ortak olup yüreklerini ısıtmaya çalışıyoruz." dedi.

Öğrenci Fatma Yardım ise Diyarbakır ve birçok ildeki depremzedelere katkı sağlamak için soba yaptıklarını dile getirerek, "Deprem yaşadık ve çok kötüydü. Depremzedelerin üşümemesi için soba yapıyoruz. Enkazdan sağ çıkanları duyunca çok mutlu oluyoruz. Allah yardımcıları olsun." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsünde usta öğretici Mehmet Çelebi de, depremden etkilenen vatandaşlar için günlük 100 uyku tulumu ve battaniye ürettiklerini belirtti.

Çelebi, "Tulumları aynı zamanda battaniye olabilecek şekilde yaptık. Depremzedelere fayda sağlamak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Allah devletimize zeval vermesin ve bir daha böyle depremler yaşatmasın." diye konuştu.