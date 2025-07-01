Diyarbakır'da Depremzedeler İçin Kontrollü Yıkım Gerçekleştirildi
Diyarbakır'da depremlerde ağır hasar gören Ünsa City Sitesi'nin bir bloğu, güvenlik önlemleri altında kontrollü şekilde yıkıldı. Yıkım anları cep telefonu ile kaydedildi.
DİYARBAKIR'da, depremlerde ağır hasar alan Ünsa City Sitesi'nin bir bloğu kontrollü şekilde yıkıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Diclekent Bulvarı'nda bulunan ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 11 katlı binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi. Yıkım sırasında çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, toz bulutunun oluştuğu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yıkımın ardından alanda enkaz kaldırma çalışmaları başladı.
Haber ve Kamera: Seyfettin EKEN-Özcan ARGİN/DİYARBAKIR
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel