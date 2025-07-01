Diyarbakır'da Depremzedeler İçin Kontrollü Yıkım Gerçekleştirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da depremlerde ağır hasar gören Ünsa City Sitesi'nin bir bloğu, güvenlik önlemleri altında kontrollü şekilde yıkıldı. Yıkım anları cep telefonu ile kaydedildi.

DİYARBAKIR'da, depremlerde ağır hasar alan Ünsa City Sitesi'nin bir bloğu kontrollü şekilde yıkıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Diclekent Bulvarı'nda bulunan ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 11 katlı binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi. Yıkım sırasında çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, toz bulutunun oluştuğu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yıkımın ardından alanda enkaz kaldırma çalışmaları başladı.

Haber ve Kamera: Seyfettin EKEN-Özcan ARGİN/DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bakan Işıkhan en düşük emekli maaşına zam müjdesini verdi! İşte masadaki rakamlar

En düşük emekli maaşına zam müjdesi! İşte masadaki rakamlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rezervasyon yaptıkları otele giden çift büyük bir şok yaşadı

Rezervasyon yaptıkları otele giden çift büyük bir şok yaşadı
Sigorta ve kaskoda yeni dönem! Pert şartları değişti

26 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Sigorta ve kaskoda yeni dönem
Mahalle sakinlerinden kamış isyanı: Bir kaç sene sonra köy kapanır

Kalem yapmak için ekildi, tüm köyü sardı! Dışarıya adım atamıyorlar
Terör örgütü PKK'nın silah bırakma tarihi netleşti iddiası

PKK silah bırakma için tarih verdi! Nerede yapılacağı da belli
Okan Buruk tam 7 futbolcunun kalemini kırdı

Yeni sezonda yoklar! Tam 7 futbolcunun kalemini kırdı
Leman protestoları sırasında binaya tırmanıp Tevhit bayrağı astı

Leman protestosunda olay görüntü! Bir anda binaya tırmanmaya başladı
Anlaşma tamam gibi! İşte Galatasaray'ın yeni Muslera'sı

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.