Diyarbakır'da depremzedeler bayramda mezar ziyaretine gitti

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremin vurduğu Diyarbakır'da depremzedeler, bayram namazının ardından yakınlarının mezarlarını ziyaret etti. Depremde 5 akrabasını kaybeden Murat Tekgöz, "İki bayramdır buruk geçiyor" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde, Diyarbakır'da hayatını kaybedenlerin yakınları, Kurban Bayramı'nın ilk gününde, bayram namazının ardından Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'na gitti. Depremzedeler, yakınlarının mezarlarının bakımını yapıp, dualar etti. Bazıları da gözyaşı döküp, mezar taşlarına sarıldı, mezarlığa gelenlere şeker, gofret ve şerbet ikram edildi.Depremde yıkılan Bağlar ilçesi Tesisler Kavşak'taki apartmanda 5 akrabasını kaybeden Murat Tekgöz, 6 kişilik aileden sadece 1 kişinin sağ kurtulduğunu belirterek, "Amcam, yengem, 2 çocuğu ve 1 torunu, depremde çöken Serin-2 Apartmanı'nda hayatını kaybetti. Sadece küçük bir kızı vardı. Onun da sadece 1 dişi kırılmıştı. O tek hayatta kaldı. Acımız büyük, 2 bayramdır, bayramımız buruk geçiyor. Bize bayram yok. Bir aile yok oldu" dedi.