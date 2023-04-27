Diyarbakır'da depremzede çocukların yer aldığı Mahalle Ligi Turnuvası başladı

Diyarbakır'da Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda misafir edilen depremzede 400 çocuğun katılımıyla Mahalle Ligi Turnuvası düzenlendi.

Merkez Bağlar ilçesindeki Süleyman Bin Halid Kız Öğrenci Yurdu'nda başlayan turnuva öncesi depremzede 14-17 yaş arasındaki çocuklara kendi adlarına hazırlanan ve içinde spor malzemelerinin yer aldığı çanta hediye edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu ile Ulusal Spor Projeleri Genel Koordinatörü Kemal Demirok da basketbol, voleybol ve badminton branşlarında mücadele veren takımlardaki sporculara eşlik etti.

Uslu, yaptığı açıklamada, turnuvanın 3 Mayıs'a kadar süreceğini belirtti.

Turnuvaya depremler nedeniyle evleri hasar gören ve bu nedenle kentteki Süleyman Bin Halid, Halid Bin Velid ve Selahattin Eyyübi yurtlarında kalan 400 çocuğun katılacağını ifade eden Uslu, müsabakalar neticesinde farklı branşlardan ilk üçe giren sporculara madalya verileceğini aktardı.

Uslu, "Projenin amacı, kız ve erkek bireylerin spor faaliyetlerine teşvik edilmesi, gençlerin spora aktif katılımlarının teşvik edilmesi, potansiyeli yüksek olan gençlerin tespit edilmesi, iletişim, grup ve takım içi aidiyet, güven, empati ve sosyalleşme süreçlerinin geliştirilmesi ile kaybolmaya yüz tutmuş mahalle kültürünü yeniden canlandırmaktır." dedi.