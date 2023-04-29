Diyarbakır'da depremzede çocuklar şenlikte eğlendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi depremzede çocuklar için "Çocuk Şenliği" düzenledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi depremzede çocuklar için "Çocuk Şenliği" düzenledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sezai Karakoç Kültür Kongre Merkezi'ndeki şenlikte Kadın Yaşam Merkezlerinde eğitim gören öğrenciler müzik dinletisi gerçekleştirdi, dans gösterileri yaptı.

Etkinlikte Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Topluluğu, horon ve zeybek gösterisi sundu.

Programda, Vali Ali İhsan Su'nun eşi Zeliha Su, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterinin eşi Meryem Çiftçi, Sur Kaymakamı Asım Solak'ın eşi Esra Solak, Kayapınar Kaymakam Arif Karaman'ın eşi Pınar Karaman, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Yıldırım, STK temsilcileri ve veliler de yer aldı.