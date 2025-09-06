Diyarbakır'da Depremler Sonrası 70 Yeni Okul İnşa Edildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Diyarbakır'da 70 okul inşa edildi, 70'inin yapımı sürüyor.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Diyarbakır'da, orta ve ağır hasar alan 93 derslikli 20 okul ekiplerce kontrollü olarak yıkıldı.

Depremin hemen ardından eğitim kurumlarının ayağa kaldırılması amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında 1190 derslikli 70 okul inşa edilerek eğitim öğretime açıldı.

Yapımı planlanmış ve devam eden 1259 derslikli 70 okulun da 2026 yılının sonuna kadar peyderpey hizmete alınması planlanıyor.

Derslik sayısında yüzde 17'lik artış gerçekleşecek

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, AA muhabirine, 2025-2026 eğitim öğretim yılı hazırlıklarının devam ettiğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde kentte hasar alan 20 okulun yıkımının gerçekleştirildiğini, daha sonra yeni okul yapımlarına başlandığını belirten Sadoğlu, 1190 derslikli 70 okulun yapımının tamamlandığını ve öğrencilerin hizmetine sunulduğunu bildirdi.

Halen 70 okulun yapım çalışmalarının devam ettiğini ve 2026 yılı sonuna kadar 1259 dersliğin daha hizmete sunulacağını ifade eden Sadoğlu, şunları kaydetti:

"Depremden önce ilimizde 13 bin 651 derslikli 1621 okul bulunmaktaydı. Devletimizin yaptığı yatırımlarla tamamlanan ve yapımı devam eden dersliklerle sayımız 16 bine ulaşacak ve yüzde 17'lik bir artış gerçekleşecek. Halihazırda kullandığımız derslik sayımız da deprem öncesi derslik sayılarından çok fazla. Geçtiğimiz dönemde 50 okulumuz tamamlandı ve eğitim öğretime açıldı. Bu yıl da 2025-2026 eğitim öğretim başlangıcı itibarıyla 8 Eylül'de 20 okulumuz da hizmete girecek. Bunların tamamı öğrencilerimiz için büyük imkanlar barındırıyor. İlimizin eğitiminin daha ileriye taşınmasına katkı sunacaktır."

Çocukların geleceğe umutla bakmasını sağlamak amacıyla çalıştıklarını anlatan Sadoğlu, "Bu yatırımlarla amacımız öğrencilerimizin daha sağlıklı ve uygun ortamlarda eğitim almalarını sağlamak ve başarılarına katkı sunmaktır. Eğitim öğretim yılı başlamadan önce okullarımızın hazırlanması, okullarımızdaki araç gereçlerin ve donatı malzemelerinin eksiklerinin giderilmesi noktasında yoğun bir çalışma yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.