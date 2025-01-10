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Diyarbakır'da depremin yapılardaki izleri bu yıl tamamlanacak çalışmalarla silinecek

Diyarbakır'da depremin yapılardaki izleri bu yıl tamamlanacak çalışmalarla silinecek
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin Diyarbakır'da yapılardaki izlerinin giderilmesi için yürütülen çalışmalar bu yıl tamamlanacak.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin Diyarbakır'da yapılardaki izlerinin giderilmesi için yürütülen çalışmalar bu yıl tamamlanacak.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin yaralarının sarılması için çalışmalar sürüyor.

Depremlerin yıkıma neden olduğu kentlerden Diyarbakır'da da 411 kişi hayatını kaybetti, 255 kişi yıkılan binaların enkazından kurtarıldı.

Depremlerin ardından kentte evleri yıkılan ya da ağır hasar alanlar için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Vali Murat Zorluoğlu, depremin yapılardaki izlerinin giderilmesi için yürütülen çalışmalarda gelinen aşamaya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Diyarbakır'da 2024'te vatandaşların depremlerde gördükleri zararı minimize etmek amacıyla çok yoğun gayret gösterdiklerini belirten Zorluoğlu, depremlerin yol açtığı hasarın giderilmesi noktasında önemli bir mesafe katedildiğini söyledi.

"2025 sonunda depremzedelerimiz konforlu yuvalarına kavuşmuş olacak"

Zorluoğlu, merkez Bağlar ilçesindeki Oğlaklı Mahallesi başta olmak üzere kent genelinde konut ve iş yeri yapımının ciddi bir ivme kazandığını ifade ederek, "Oğlaklı'da 13 bin 190 konut ve 214 iş yerinin ihalesi gerçekleştirildi. Bunların bir bölümünde inşaat faaliyetleri de büyük oranda tamamlandı. Şu ana kadar 5 bin 500'ün üzerinde konut tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. İnşallah 2025 yılı sonuna kadar inşaatların tamamı bitirilmiş olacak ve 13 bin 190 konut hak sahibi olan vatandaşlarımıza teslim edilmiş olacak. Aynı zamanda 214 iş yeri de tamamlanmış olacak. 2025 yılı sonuna geldiğimizde Oğlaklı'da depremzedelerimiz her şeyiyle tamamlanmış, güvenli, huzurlu ve konforlu yuvalarına kavuşmuş olacak." diye konuştu.

Oğlaklı Mahallesi'nde büyük bir ilçe ölçeğinde yerleşim alanı oluşturulduğunu dile getiren Zorluoğlu, bu kapsamda 5 okul ve 4 cami inşaatına da başlandığını, burada spor ve sosyal alanlar ile sağlık üniteleri ve güvenlik birimleri gibi vatandaşların ihtiyaç duyacağı alanlar da oluşturduklarını anlattı.

"1121 köy evinin inşaatı devam ediyor"

Merkez ilçelerin yanı sıra 12 ilçede de depremzedelere yönelik konut çalışmasının devam ettiğini belirten Zorluoğlu, bu ilçelerde TOKİ tarafından yapılan 2 bin 861 konuttan, Çüngüş'te 150, Hazro'da 142 ve Dicle'de 146 olmak üzere toplam 438'inin kurası çekilerek hak sahiplerine anahtarlarının teslim edildiğini, kalan 2 bin 423 konutun yapımının da bu yıl tamamlanmasının planlandığını kaydetti.

Zorluoğlu, "Bir taraftan da kırsalda köy evleri yapıyoruz. Bunların bir bölümü betonarme bir bölümü de çelik konstrüksiyon olmak üzere toplam 1121 köy evinin inşaatı devam ediyor. Böylelikle kırsaldaki vatandaşlarımızın depremde gördüğü zararları tamamıyla karşıladık, onları yeni, güzel yuvalarına kavuşturmuş olacağız." ifadelerini kullandı.

"Ağır hasar gören 5 bin 484 binanın yıkımında yüzde 94'ler seviyesindeyiz"

Depremlerde ağır hasar gören, orta hasarlı olup ağır hasarlıya dönüşen yapıların yıkımının ve enkaz kaldırma çalışmalarının da devam ettiğini anlatan Zorluoğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Ağır hasar gören 5 bin 484 binanın yıkımı büyük oranda tamamlandı, yüzde 94'ler seviyesindeyiz. Kalan kısımlar da daha çok mahkeme kararlarını beklediğimiz yerler. Orta hasarlı olup üzerinden bir yıl geçtiği için mevzuat gereği ağır hasarlı duruma gelen yaklaşık 2 bin 680 yapının yıkımı devam ediyor. Bunların boşaltılması ve süreçleri biraz zaman alıyor ama şu ana kadar orada da yüzde 35'e yakın yıkım ve enkaz kaldırma işlemlerini tamamlamış olduk."

Kentte "Yerinde Dönüşüm Projesi"ne 961 başvurunun yapıldığını bildiren Zorluoğlu, bunlardan 750'si ile ilgili işlemlerin sürdüğünü, 600'ünün yapımına başlandığını söyledi.

"2025'te ilimizde depremin tüm etkilerini ortadan kaldırmış olacağız"

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sağladığı hibe ve kredi kapsamında şu ana kadar ilimizde kullanılan miktar 700 milyon liranın üzerinde." diyen Zorluoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diyarbakır'da 2024 yılında depremin etkilerinin minimize edilmesi çalışmaları başarılı bir şekilde sürdü. 2025 yılı bu manada final yılımız olacak. İlimizde 2025 sonu itibarıyla depremin tüm etkilerini ortadan kaldırmış olacağız. Dünya tarihinde bu kadar büyük bir yıkımın 1-2 sene içerisinde etkilerini büyük oranda minimize edecek, bu organizasyonu yapacak çok az ülke var. Bu manada Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliği gerçekten önemli."

Vali Murat Zorluoğlu, deprem sırası ve sonrasında yapılan çalışmaların önemli olduğuna ancak deprem öncesi alınan tedbirlerin daha da önemli olduğuna işaret ederek, bu anlamda AFAD Başkanlığının yanı sıra Valilik olarak da kentte deprem riskini azaltma konusunda bazı planlamalarının olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel
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