Diyarbakır'da depremden etkilenen cami yıkıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Diyarbakır'da hasar gören Selahaddin Eyyübi Camisi kontrollü şekilde yıkıldı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Diyarbakır'da, ağır hasar gören caminin kontrollü şekilde yıkımı gerçekleştirildi.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından Diyarbakır'da hasar gören yapıların yıkım çalışması sürüyor.
Yapılan çalışmalarda, depremlerde ağır hasar gördüğü tespit edilen merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'ndeki Selahaddin Eyyübi Camisi'nin yıkımına karar verildi.
Cami, çevrede alınan güvenlik önlemlerinin ardından ekiplerce kontrollü şekilde yıkıldı.