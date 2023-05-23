DİYARBAKIR'DA DEPREMDE YIKILAN BİNALARDAN 42 BİN 504 METREKÜP MOLOZ ÇIKTI

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde 414 kişinin yaşamını yitirdiği Diyarbakır'da, biri 4 bloklu Galeria Sitesi olmak üzere, yıkılan 7 binadan hafriyat alanına bugüne kadar 3 bin 542 kamyonla 42 bin 504 metreküp moloz taşındı.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde 414 kişinin yaşamını yitirdiği Diyarbakır'da, biri 4 bloklu Galeria Sitesi olmak üzere, yıkılan 7 binadan hafriyat alanına bugüne kadar 3 bin 542 kamyonla 42 bin 504 metreküp moloz taşındı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da Yenişehir ilçesinde Kurtismailpaşa 2'nci Sokak'taki Sözel Apartmanı, Elazığ Bulvarı'ndaki Galeria Sitesi, Bağlar ilçesinde Tesisler Kavşağı'nda bulunan Serin-2 Apartmanı, 5 Nisan Mahallesi'ndeki Yoldaş Apartmanı, Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki Dündar Apartmanı ve Mevlana Halit Mahallesi'ndeki Hisami Apartmanı ve bir boş bina yıkıldı. Enkaz altında kalan 414 kişi yaşamını yitirdi, 912 kişi de yaralandı. Depremin ardından Galeria Sitesi'nin diğer 3 bloku da kontrollü olarak yıkıldı.

Arama kurtarma çalışmalarının ardından başlatılan enkaz kaldırma çalışmalarında çıkarılan molozlar için Yenişehir ilçesi Dokuzçeltik Mahallesi'nde hafriyat alanı oluşturuldu. Yıkılan binalardan kamyonlarla getirilen molozlar, hangi binaya ait olduğunu belirten tabelaların olduğu alanlara döküldü. Enkaz alanı polisin devriye görevi ve güvenlik kameralarıyla sürekli denetleniyor.

Yıkılan Galeria Sitesi'ndeki enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelinirken, hukuki sürecin sona erdiği hafriyat alanında ayrıştırma işlemleri de tamamlandı. 7 binadan depremden sonra bugüne kadar 3 bin 542 kamyon moloz taşındı. Alandaki molozun 42 bin 504 metreküp olduğu öğrenildi. Kentte bulunan ağır hasarlı binaların yıkımının ardından enkazdan çıkarılacak molozların da bu alanda toplanacağı belirtildi.