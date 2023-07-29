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Diyarbakır'da depremde hasar gören binanın yıkımı sırasında çökme anı görüntülendi

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde depremde ağır hasar gören 8 katlı binanın yıkımı sırasında bir kısmı kontrollü şekilde yıkıldı, diğer bir kısmı ise aniden çöktü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DİYARBAKIR'da depremde ağır hasar gören 8 katlı binanın bir kısmı, yıkım sırasında çöktü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde 8 katlı Öz Teknik Apartmanı da hasar gördü. Ağır hasarlı olduğu için yıkım kararı verilen bina boşaltıldı. Bugün güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından yıkım çalışmaları başladı. Binanın bir kısmını kontrollü şekilde yıkıldı. Ancak diğer bir kısmı ise aniden çöktü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Diyarbakır Güncel Haberler

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