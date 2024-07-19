Diyarbakır'da depremde hasar gören bina çöktü
Diyarbakır'da geçen yıl meydana gelen depremlerde ağır hasar gören 9 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü. Binanın çökme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Diyarbakır'da geçen yıl 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören 9 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü.
Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'ndeki 9 katlı bina Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gördü.
Daha önce vatandaşların tahliye edildiği binada yıkım kararı verildi.
İş makinesiyle yıkım çalışması sürerken binada çökme meydana geldi.
Binanın çökmesi cep telefonu kamerasınca kaydedildi.