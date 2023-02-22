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DİYARBAKIR'DA, DEPREMDE HASAR GÖREN 3 CAMİNİN MİNARESİ KONTROLLÜ OLARAK YIKILDI

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DİYARBAKIR'DA, DEPREMDE HASAR GÖREN 3 CAMİNİN MİNARESİ KONTROLLÜ OLARAK YIKILDI

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin etkilediği Diyarbakır'da hasar gören 3 caminin minaresi, kontrollü olarak yıkıldı.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin etkilediği Diyarbakır'da hasar gören 3 caminin minaresi, kontrollü olarak yıkıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da 1'i boş 7 bina yıkılırken çok sayıda bina, iş yeri ve yapı hasar gördü. Çermik ilçesine bağlı kırsal Yiğitler, Güney ve Kalecik mahallelerindeki camilerin minareleri de depremlerle birlikte ağır hasar gördü. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından minarelerin kontrollü şekilde yıkımı gerçekleştirildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Diyarbakır Güncel Haberler

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