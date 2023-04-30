Diyarbakır'da depremde boşaltılan binalarda hırsızlık iddiasıyla 10 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da hasarlı ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da hasarlı ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince çevre illerden Diyarbakır'a gelerek hırsızlık yapan ve çok sayıda ziynet eşyasıyla yakalanan 3 şüpheliden yola çıkılarak çalışma başlatıldı.

Planlı çalışmalar neticesinde eş zamanlı olarak "Karot" adı ile düzenlenen operasyonda 10 şüpheli ev ve iş yerlerinde yapılan arama sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan 10 şüpheliden 1'i hakkında 19 yıl, diğeri hakkında da kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.