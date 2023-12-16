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Diyarbakır'da depremde ağır hasar gören bina kontrollü yıkım sırasında çöktü

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Diyarbakır'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören 8 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü. Yıkım çalışması esnasında çökme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar gören 8 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü.

Merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Doç. Dr. Ahmet Bilgin Bulvarı'nda bulunan 8 katlı bina, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar aldı.

Yıkım kararı bulunan ve bu nedenle tahliye edilen binada, çevrede güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından iş makineleriyle yıkım çalışması başlatıldı.

Bina, yıkım çalışması esnasında çöktü.

Çökme sırasında yan tarafta bulunan ve güvenlik nedeniyle boşaltılan müstakil bir evde de hasar oluştu.

Binanın çökme anı cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Diyarbakır Mevlana Bağlar Haberler

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