Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır'da depremde 3 avukat hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Diyarbakır'da depremde 3 avukat hayatını kaybetti Diyarbakır'da "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremde 7 bina yıkıldı.

Diyarbakır'da depremde 3 avukat hayatını kaybetti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremde 7 bina yıkıldı. Bu binaların ikisinde 3 avukattın cansız bedeni çıkartıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin 10'uncu gününde, Diyarbakır'da 2 noktada enkaz çalışmaları aralıksız devam ediyor. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde Diyarbakır barosuna kayıtlı 3 hukukçu hayatını kaybetti.

Diyarbakır Barosu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Baromuz üyesi meslektaşlarımız Av. Serhan Özdemir, Av. Baver Karakoyun ve stajyer avukat Yusuf Can Bayancuk'u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Meslektaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli yakınlarına ve hukuk camiamıza baş sağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Serhan Özdemir Diyar Galeria İş Merkezinde hayatını kaybederken, Av. Baver Karakoyun ve stajyer avukat Yusuf Can Bayancuk, Bağlar ilçesi Tesisler Kavşağında bulunan Serin-2 Apartmanı'nda hayatlarını kaybettiği öğrenildi.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Diyarbakır Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title