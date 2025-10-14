Haberler

Diyarbakır'da Deprem ve Tahliye Tatbikatı Gerçekleştirildi

Diyarbakır'da, 'Uluslararası Afet Risklerini Azaltma Günü' kapsamında okullarda deprem ve tahliye tatbikatı yapıldı. Öğrencilere, öğretmenlere ve personele deprem anı uygulamaları ile tahliye süreci hakkında bilgi verildi.

"Uluslararası Afet Risklerini Azaltma Günü" kapsamında düzenlenen programda ilk olarak öğrencilere, öğretmenlere ve personele farkındalık videoları izletildi.

Ardından çök–kapan–tutun deprem anı uygulaması ve tahliye tatbikatı yapıldı.

Öğrenciler, öğretmenler ve personel tatbikatın ardından "Acil Durum Toplanma Alanı"nda bir araya geldi.

Kaynak: AA / Mehmet Tura - Güncel
