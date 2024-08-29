Diyarbakır'da Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı ( Afad ) tarafından Diyarbakır'da Türkiye Afet Planı kapsamında "Deprem Saha Tatbikatı" yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, senaryo gereği Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 00.15'te meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem, Diyarbakır'da da hissedildi ve yıkıma yol açtı.

Bunun üzerine Diyarbakır'da Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı tarafından Valilik ve kaymakamlıkların koordinesinde İl ve İlçe Afet Yönetim merkezleri kuruldu.

Tatbikatta depremden etkilenen Dicle, Hani ve Lice ilçelerinde toplam 5 binanın yıkıldığı bilgisi koordinasyon merkezine ulaştı.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Vali Murat Zorluoğlu başkanlığında İl AFAD Müdürlüğünde oluşturulan Afet Yönetim Merkezi'nde yerel düzey afet grup yöneticileri ve üyeleri bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Murat Zorluoğlu, kurul üyelerinin belirlenen süre içerisinde merkeze geldiğini belirterek, kendilerine teşekkür etti.

Depremden etkilenen ilçelerde afet yönetim merkezleri kurulduğunu ifade eden Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Bir taraftan depremin akabinde Diyarbakır merkezinden ilçelerimize personel ve araç görevlendirilmesi yapıldı. Bu kapsamda Dicle ilçesine 53 personel ve 9 araç, Hani ilçesine 91 personel ve 17 araç ile Lice ilçesine 32 personel ile 7 araç görevlendirildi. Bu arada yine TAMP çerçevesinde başka illerden deprem bölgesine gelecek olan ekipler belliydi. Bu çerçevede az önce Şırnak, Mersin ve Kahramanmaraş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinden personel görevlendirilmesi yapıldı. Makul bir süre içerisinde inşallah bizim ilçelerimizde olacaklar."

Tatbikat 24 saat sürecek ve tatbikatın içerisinde arama kurtarmanın dışında diğer hizmet grupları da aktif şekilde yer alacak.

İkinci aşamasının bugün devam ettiği deprem tatbikatında mevcut durum değerlendirmesi yapılarak AFAD Başkanlığı ile çevrimiçi bağlantı gerçekleştirildi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Fatih Ayaz, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım ile afet grubu üst düzey temsilcileri katıldı.