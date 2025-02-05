Diyarbakır'da Deprem Sonrası Konut Çalışmaları Tamamlanma Aşamasında

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Diyarbakır'da yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Vali Murat Zorluoğlu, merkez Sur ilçesindeki İçkale Müze Kompleksi'nde yaptığı açıklamada, iki yıl önce yeryüzünün gördüğü en büyük felaketlerden birini yaşadıklarını ve bu felaketin 11 ilde binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği çok büyük bir deprem felaketi olduğunu söyledi.

Zorluoğlu, "Fakat biz devlet ve millet olarak bu felaketin hemen akabinde örnek bir işbirliği ortaya koyarak dünyanın örneğine çok az rastladığı bir iyilik ve iyileştirme hareketini de Sayın Cumhurbaşkanımızın riyaseti ve liderliğinde başlattık. Bu iki yıl içerisinde bu bölgede hiçkimse durmadı. Neredeyse her hafta bir bakanımız bir ildeydi. Cumhurbaşkanımızın programları oldu, valiler olarak bütün kurumları harekete geçirdik. Bu iki yıllık süreç, devlet ve milletin işbirliği anlamında örnek bir süreçtir." dedi.

Kentte iki yılda depremin zararlarının minimize edilmesi konusunda önemli işler başardıklarını işaret eden Zorluoğlu, şöyle konuştu:

"15 binin üzerinde hak sahibi vardı ama Diyarbakır'da 17 bin 200 konutun inşasına başlandı. Bunlardan yaklaşık 9 bin 500'ün üzerinde inşaatı halen devam ediyor. 7 bin 900 konutun inşaatı tamamlandı, bunun yaklaşık 5 bin 250 hak sahibine teslim ettik. Kalanları da kısa bir sürede teslim edeceğiz. Oğlaklı bölgesine ailelerimiz taşındı. Orada yeni bir yerleşim alanı oluşuyor. 17 bin 200 konutun tamamı 2025 yılı içerisinde peyderpey tamamlanıp hak sahiplerine teslim edilecek. Hummalı bir çalışma yapılıyor. Sadece konut yapılmıyor bu yerleşim alanlarının bir takım sosyal donatı ihtiyaçlarını da gideriyoruz. İnşallah Oğlaklı'yı 2025 yılı sonunda konforlu, güvenli ve huzurlu bir yerleşim alanı olarak tamamlamış olacağız."

Depremde hasar gören yapılara değinen Zorluoğlu, depremde ağır hasarlı hale gelen binaların yüzde 94'ünün yıkımını gerçekleştirdiklerini, enkazlarını kaldırdıklarını bildirdi.

Zorluoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Orta hasarlı olan ve bir yıl üzerinden geçtikten sonra hukuku gereği ağır hasarlı hale gelen yapılarda da şu anda yüzde 47 seviyesindeyiz. Geri kalan yüzde 53 ile ilgili yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Hedefimiz yaz mevsimi ortasına kadar bunları da yıkıp enkazlarını kaldırmak. Bu anlamda depremin etkileri fiziken de ortadan kaldırılmış olacak. Depremde ildeki tarihi eserlerin 10'unda ağır ve 95'inde de orta hasar meydana geldi. Hem ağır hem de orta hasarlı tarihi ve kültürel eserlerin restorasyonu ile ilgili projelendirme çalışmaları devam ediyor. Bir kısmı bitti, bir kısmında da devam ediyoruz. Bu konuda Diyarbakır çok hassas, çünkü Diyarbakır bir kültür ve turizm şehri bu bakımdan bu eserlerimizin biran önce koruma altına almaya gayret ediyoruz."

Afetlere karşı risk azaltma planı kapsamında çalışmalar yaptıklarını dile getiren Zorluoğlu, bu konuda ciddi bir çalışmanın içerisinde olduklarını bildirdi.

Depremde TOKİ'nin konutlarının zarar görmediğini, bunun büyük bir başarı olduğunu belirten Zorluoğlu, "Vatandaşlarımız TOKİ'nin yaptığı ev denilince 'burası güvenli, konforlu, deprem riski olmayan bir yer' gözüyle bakıyor. Yapılan konutlar gerçekten bilimsel ve teknik imkanlar ortaya konularak ve tedbirler alınarak yapılıyor. TOKİ'nin, devletin yaptığı konutlar bu manada ister köyde ister ilçe ister il merkezinde yapalım çok sağlam konutlar." ifadelerini kullandı.