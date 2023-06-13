Diyarbakır'da deprem sonrası inşaatlarda yapılan incelemeler sonuçlandı

Diyarbakır'da depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinesinde Dicle Üniversitesi'nden 5, başka üniversitelerden 3 olmak üzere 8 ekip, yapımı devam bütün inşaatlarda inceleme yaptı. Ekiplerin başında olan Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zeynel Fuat Toprak, kentte inşaatı devam eden 1093 yapının tamamının incelendiğini belirterek, Müstakil yapıların bulunduğu yerde herhangi bir sorun görmedik. Çok katlı binalarda ise sadece 2-3 binada tavsiyelerde bulunduk. Devam edemeyecek tek bir yapı raporlarımıza yansımadı.

DİYARBAKIR'da, depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinesinde Dicle Üniversitesi'nden 5, başka üniversitelerden 3 olmak üzere 8 ekip, yapımı devam bütün inşaatlarda inceleme yaptı. Ekiplerin başında olan Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zeynel Fuat Toprak, kentte inşaatı devam eden 1093 yapının tamamının incelendiğini belirterek, Müstakil yapıların bulunduğu yerde herhangi bir sorun görmedik. Çok katlı binalarda ise sadece 2-3 binada tavsiyelerde bulunduk. Devam edemeyecek tek bir yapı raporlarımıza yansımadı dedi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen illerden Diyarbakır'da 1'i boş, 7 bina yıkıldı. 414 kişi hayatını kaybetti, 912 kişi de yaralandı. Depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, belediyeler ve üniversiteler koordineli bir şekilde hasar tespit çalışmalarına başladı. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zeynel Fuat Toprak öncülüğünde bir ekip, Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) başvurarak gönüllü olarak çalışmak istediklerini belirtti. Bunun üzerine ekip, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne yönlendirildi. Belediyelerin imar müdürlüklerinden inşaat halindeki yapıların listesi alındı. Dicle Üniversitesi'nden 5, başka üniversitelerden de 3 ekiple toplamda 24 kişiden oluşan heyet, depremden önce yapımına başlanan ve devam eden bütün inşaatlarda inceleme yaptı. Ekipler, Diyarbakır'ın 4'ü merkezde toplam 17 ilçesinde inşaat halindeki 1093 yapıyı inceledi. Yapılan incelemelerde inşaatı devam edemeyecek durumda olan herhangi bir yapıya rastlanmadı.

'YÖNETMELİĞE UYULMASI ÇOK SEVİNDİRİCİ BİR DURUM'

Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zeynel Fuat Toprak, depremlerden sonra tamamlanmamış yapıların da incelenmesinin çok önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi

Yapımı devam eden inşaatlar, henüz devam ediyor ve devam ederken depremden hasar gördü mü, görmedi mi Devam etsin mi, etmesin mi Bu kararı biz verdik. 5 ekip oluşturduk. Başka üniversiteden de ekipler geldi. Onlarla beraber 8 ekip vardı. Bu devam eden yapıları inceledik. Diyarbakır'ın dış ilçeleri ile merkez ilçelerinin tamamındaki yapımı devam eden yapıların hepsini inceledik. 1093 binaya baktık. Daha sonra talep üzerine birkaç yere daha baktık. Sur ilçesinde ağırlıklı olarak çok katlı olmayan müstakil yapıların bulunduğu yerde herhangi bir sorun görmedik. Çok katlı binalarda ise sadece 2-3 binada tavsiyelerde bulunduk. Bunlar devam edebilir türden inşaatlar. Ancak bu inşaatların devamı için yapılan tavsiyelere uyulması da oldukça önemlidir. Devam edemeyecek tek bir yapı raporlarımıza yansımadı. Bu çok sevindirici bir durumdur. Müteahhitler ve firmalar bilinçlenmiş durumda. Yürürlükteki 'Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'ne uyulmuş. Bu o anlamda çok önemli. Devam eden yapılarda herhangi bir sorun görmedik. Çok seyrek duvar çatlakları vardı. Kolon ve kirişlerde çatlak yoktu. Duvar çatlaklarını da not ediyorduk raporlara ama duvar çatlakları binayı riske sokacak türden çatlaklar değildi diye konuştu.