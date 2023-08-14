Diyarbakır'da deprem sonrası boşaltılan bina yıkıldı

Diyarbakır'da deprem felaketi sonrası boşaltılan 7 katlı bina, yıkım sırasında çöktü; o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Bağlar ilçesi Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu üzerindeki 7 katlı Ömeroğulları-2 Apartmanı, kontrollü yıkım sırasında çöktü. Çökme ile çevreyi toz bulutu kaplarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Binanın enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.