Diyarbakır'da deprem anı marketin güvenlik kamerasında
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KAHRAMANMARAŞ merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Diyarbakır'da sarsıntı, bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı.
KAHRAMANMARAŞ merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Diyarbakır'da sarsıntı, bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat günü saat 04.17'de meydana gelen depremden etkilenen Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde sarsıntı, bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde rafların sallandığı, bazı ürünlerin yere düştüğü, dolapların yerinden oynadığı görüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel