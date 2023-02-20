Diyarbakır'da deprem anı marketin güvenlik kamerasında Güncel Haberler KAHRAMANMARAŞ merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Diyarbakır'da sarsıntı, bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. KAHRAMANMARAŞ merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Diyarbakır'da sarsıntı, bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat günü saat 04.17'de meydana gelen depremden etkilenen Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde sarsıntı, bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde rafların sallandığı, bazı ürünlerin yere düştüğü, dolapların yerinden oynadığı görüldü. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kahramanmaraş Diyarbakır Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Diyarbakır'da deprem anı marketin güvenlik kamerasında - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.