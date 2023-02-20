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Diyarbakır'da deprem anı marketin güvenlik kamerasında

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Diyarbakır'da deprem anı marketin güvenlik kamerasında

KAHRAMANMARAŞ merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Diyarbakır'da sarsıntı, bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

KAHRAMANMARAŞ merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Diyarbakır'da sarsıntı, bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat günü saat 04.17'de meydana gelen depremden etkilenen Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde sarsıntı, bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde rafların sallandığı, bazı ürünlerin yere düştüğü, dolapların yerinden oynadığı görüldü.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Diyarbakır Güncel Haberler

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