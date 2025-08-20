Diyarbakır'da Denetimli Serbestlik Yükümlülerine Trafik Eğitimi

Diyarbakır'da Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce yükümlülere trafik kuralları ve güvenliği eğitimi verildi.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden yapılan açıklamada, trafik kazalarının tüm toplumun güvenliğini tehdit eden önemli sorunlar arasında yer aldığı belirtildi.

Trafik kurallarına uyulmaması sonucu meydana gelen kazaların can kaybı, yaralanma ve mal kayıplarına yol açtığı bildirilen açıklamada, bu durumun hem bireylerin hem de toplumun sosyal ve ekonomik yaşamını olumsuz etkilediği kaydedildi.

Bu konuda bireylerde farkındalık oluşturulmasının büyük önem taşıdığı aktarılan açıklamada, trafik güvenliğinin sağlanmasına katkı sunmak ve "trafik suçu" dolayısıyla denetimli serbestlik tedbiri bulunan bireylerin bu konuda farkındalık kazanmalarını sağlamak amacıyla Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce "Güvenli Yollar Programı" hazırlandığı belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda Diyarbakır Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü işbirliğiyle infaz işlemleri devam eden yükümlülere yönelik trafik kuralları ve güvenliği eğitimi verildiği bildirildi.