Diyarbakır'da demir üretimi yapılan fabrikada patlama Güncel Haberler Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) demir üretimi yapan bir fabrikada patlama bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlamada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) demir üretimi yapan bir fabrikada patlama bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlamada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri ile Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) kıyafetli ekipler sevk edildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Organize Sanayi Bölgesi Diyarbakır OSB Güncel Haberler

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