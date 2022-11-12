Diyarbakır'da demir üretimi yapılan fabrikada patlama
Güncel Haberler
Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) demir üretimi yapan bir fabrikada patlama bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlamada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) demir üretimi yapan bir fabrikada patlama bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlamada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri ile Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) kıyafetli ekipler sevk edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel