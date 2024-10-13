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Diyarbakır'da DEM Parti Mitingine Polis Önlemi

Diyarbakır'da DEM Parti Mitingine Polis Önlemi
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Diyarbakır'da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin düzenleyeceği miting öncesi, valiliğin eylem yasağına rağmen polis geniş güvenlik önlemleri aldı. İstasyon Meydanı'na giden yollar bariyerlerle kapatılırken, birçok noktada TOMA'lar hazır bekletiliyor.

DİYARBAKIR'da, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin ( Dem Parti ), valilik yasağına rağmen düzenlemek istediği miting öncesi polis önlem aldı.

Diyarbakır Valiliği'nin 9-13 Ekim tarihleri arasında aldığı eylem yasağına rağmen DEM Parti'nin bugün düzenleyeceğini duyurduğu miting öncesi İstasyon Meydanı'nda bir dizi önlemler alındı. Meydana giden caddeler bariyerlerle kapatılırken, birçok noktada TOMA'lar hazırda bekletiliyor.

Haber ve Kamera: Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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