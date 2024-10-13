Diyarbakır'da DEM Parti Mitingi Öncesi Polis Önlemleri
Diyarbakır'da, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) mitingi öncesinde, valilikten gelen yasaklara rağmen polis geniş güvenlik önlemleri aldı. İstasyon Meydanı'nda caddeler bariyerlerle kapatıldı ve TOMA'lar hazırda bekletildi.
Diyarbakır Valiliği'nin 9-13 Ekim tarihleri arasında aldığı eylem yasağına rağmen DEM Parti'nin bugün düzenleyeceğini duyurduğu miting öncesi İstasyon Meydanı'nda bir dizi önlemler alındı. Meydana giden caddeler bariyerlerle kapatılırken, birçok noktada TOMA'lar hazırda bekletiliyor.