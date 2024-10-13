Diyarbakır'da DEM Parti Mitingi Öncesi Polis Önlemleri

Diyarbakır Valiliği'nin 9-13 Ekim tarihleri arasında aldığı eylem yasağına rağmen DEM Parti'nin bugün düzenleyeceğini duyurduğu miting öncesi İstasyon Meydanı'nda bir dizi önlemler alındı. Meydana giden caddeler bariyerlerle kapatılırken, birçok noktada TOMA'lar hazırda bekletiliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel