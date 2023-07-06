Diyarbakır'da DEDAŞ ekibi darbedildi

Diyarbakır'da, kaçak elektrik kullanımına yönelik denetimde bulunan Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ) ekibi darbedildi.

DEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Ergani ilçesine bağlı kırsal Karabıçak Mahallesi'nde 4 aboneye ait elektrik borcu, uzun süredir ödenmediği için 4 milyon liraya ulaştı.

Abonelere yapılan yasal çağrılara rağmen ödenmeyen borçla ilgili savcılık haciz kararı çıkardı, ekipler de kaçak elektrik kontrolü için jandarmanın güvenlik önlemleri altında mahalleye gitti.

Denetimler sırasında bir grup, ekibi darbetti, araçlara taşlı saldırıda bulundu. Saldırıda, 1 görevli yaralandı, 4 araç zarar gördü.

Araç camlarının kırıldığı saldırı anı, ekipler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Açıklamada, ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"6 ilde 6,4 milyon insanımıza kayıpsız, kaçaksız ve kaliteli elektrik hizmeti sağlamak için son 10 yılda 20 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. 2,2 milyon abonemiz, Türkiye ortalamasının 2,5 kat üzerinde tüketici başına yıllık enerji kullanımı gerçekleştiriyor. Gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge çalışmaları ve kaçakla mücadelede teknoloji kullanımıyla yüzde 76'dan yüzde 43'e düşürdük. Enerji Bakanlığımız ve Enerji Piyasaları Düzeleme Kurulumuzun regülasyonlarına tabii bir şirket olarak milli ekonomimize doğrudan zarar veren ve haksız rekabete yol açan elektrik hırsızlığıyla mücadelemize devam edeceğiz."