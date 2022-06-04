Diyarbakır'da darp iddiasına 6 gözaltı - Haberler

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Diyarbakır'da darp iddiasına 6 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Selim Kaya - Güncel
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Diyarbakır'da darp iddiasına 6 gözaltı

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde bir kişiyi darbettikleri iddia edilen 6 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde bir kişiyi darbettikleri iddia edilen 6 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Bismil'de bir grup, ismi öğrenilemeyen kişiye darbedip kaçtı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, kimliklerini belirlediği şüpheliler V.Ç. (30), A.Ç. (20), Ş.O. (22), F.K. (20), M.K. (20) ve T.A.'yi (20) düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 9 mermi ve 3 fişek ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden V.Ç., A.Ç., Ş.O. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Münir Karaloğlu Hisarcık Bismil Güncel Haberler

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