Trump gelirse Putin de İstanbul'a gelecek

Trump, İstanbul'a gelmek için şartını açıkladı
Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Abdullah Öcalan'dan terör örgütü PKK'nın feshine ilk yorum
İsrailli şarkıcı Yasmin Levy'nin Ankara'da vereceği konser iptal edildi

İsrailli şarkıcı Ankara'da konser verecekti, bakanlık iptal etti
Plan kurup 13 yıllık kocasını sevgilisine öldürttü

Kocasını sevgilisine öldürttü!

Darbedilerek öldürüldü, eşi ve 7 yakını tutuklandı

Darbedilerek öldürüldü, eşi ve 7 yakını tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde darbedilerek hastaneye kaldırılan Mehmet Saki Pehlivan hayatını kaybetti. Eşi A.P. ve yedi yakını gözaltına alındı, A.P. tutuklandı.

EŞİ TUTUKLANDI

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde darbedildiği öne sürülen ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Mehmet Saki Pehlivan'ın (40) gözaltına alınan eşi A.P. ve eşinin 7 yakını, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden eşi A.P., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu: Gazze'ye tam kapasite saldıracağız

"Birliklerimiz hazır" diyerek duyurdu! Netanyahu'dan katliam planı
Liverpool, Arnold'ın yerine yeni sağ bekini buldu! Görüşmelerde sona gelindi

Liverpool, Arnold'ın yerine öyle bir sağ bek alıyor ki...
Burak Özçivit'e soğuk duş! Herkese sarılıp bir tek onu es geçti

Ünlü ismin oğlundan Burak Özçivit'e soğuk duş! Yüzüne bile bakmadı
Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye insanlara izlettikleri rezilliğe bakın

Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye izlettikleri rezilliğe bakın
Türk tekstil devi iflas etti

Darboğazdan çıkamayan dev marka iflas etti, yüzlerce kişi işsiz kaldı
Dilencinin üzerinden 50 bin TL çıktı! Bir de aldığı cezayı duyun

Dilencinin üzerinden 50 bin TL çıktı! Bir de aldığı cezayı duyun
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.