Darbedilerek öldürüldü, eşi ve 7 yakını tutuklandı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde darbedilerek hastaneye kaldırılan Mehmet Saki Pehlivan hayatını kaybetti. Eşi A.P. ve yedi yakını gözaltına alındı, A.P. tutuklandı.
EŞİ TUTUKLANDI
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde darbedildiği öne sürülen ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Mehmet Saki Pehlivan'ın (40) gözaltına alınan eşi A.P. ve eşinin 7 yakını, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden eşi A.P., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.
Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel