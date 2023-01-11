DİYARBAKIR'DA DAMDAN DÜŞEN NEHİR BEBEK YARALANDI Güncel Haberler DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde oynamak için çıktığı tek katlı evin damından dengesini kaybederek düşen 3 yaşındaki Nehir T. yaralandı. DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde oynamak için çıktığı tek katlı evin damından dengesini kaybederek düşen 3 yaşındaki Nehir T. yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Çınar ilçesine bağlı kırsal Karaçevre Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, oyun oynamak için tek katlı evlerinin damına çıkan Nehir T., dengesini kaybederek bahçeye düştü. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı bebeği, ilk müdahalesinin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, tedaviye alınan Nehir bebeğin yüzünde derin kesiklerin olduğu belirtildi. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Çınar Güncel Haberler

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