Diyarbakır'da dairede çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti - Haberler

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Diyarbakır'da dairede çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

AA - Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
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Diyarbakır'da dairede çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde dairede çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde dairede çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.

Aziziye Mahallesi'ndeki 25 katlı binanın 20'nci katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bina sakinleri ekiplerce tahliye edildi, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında yaralanan kişi kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Dumandan etkilenen bazı vatandaşlar ve itfaiye erleri hastanede tedavi altına alındı.

Vali Su, hastanede tedavi görenleri ziyaret etti

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, yangında dumandan etkilenenleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Vali Su, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi'ndeki binada çıkan yangında bir kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, vefat eden kişiye Allah'tan rahmet diledi.

Yangından etkilenen vatandaşlara ve itfaiye erlerine geçmiş olsun dileklerini ileten Su, "Rabb'im her türlü afetten korusun." ifadesini kullandı.

AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel

Diyarbakır Yenişehir İtfaiye su Güncel Haberler

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