Diyarbakır'da Dağ Keçileri Görüntülendi
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kayalık bölgede görülen dağ keçileri, vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Nesli tükenme tehlikesi altında olan dağ keçileri, koruma altında ve avlanması yasak.
Diyarbakır'da dağ keçileri böyle görüntülendi
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde görülen dağ keçileri vatandaş tarafından cep telefonuyla çekildi.
Çermik-Siverek yolu mevkiinde kayalık bölgeye çıkan dağ keçileri, bir vatandaş tarafından çekildi. Keçileri gözlemleyen vatandaş, o anları kayıt altına aldı.
Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan ve avlanması yasaklanan dağ keçileri, bölgede sayıları az olarak biliniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED ALTUNTAŞ - Güncel