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Diyarbakır'da Dağ Keçileri Görüntülendi

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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kayalık bölgede görülen dağ keçileri, vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Nesli tükenme tehlikesi altında olan dağ keçileri, koruma altında ve avlanması yasak.

Diyarbakır'da dağ keçileri böyle görüntülendi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde görülen dağ keçileri vatandaş tarafından cep telefonuyla çekildi.

Çermik-Siverek yolu mevkiinde kayalık bölgeye çıkan dağ keçileri, bir vatandaş tarafından çekildi. Keçileri gözlemleyen vatandaş, o anları kayıt altına aldı.

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan ve avlanması yasaklanan dağ keçileri, bölgede sayıları az olarak biliniyor.

Diyarbakır'da Dağ Keçileri Görüntülendi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED ALTUNTAŞ - Güncel
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