Diyarbakır'da Dağ Keçileri Görüntülendi

Diyarbakır'da dağ keçileri böyle görüntülendi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde görülen dağ keçileri vatandaş tarafından cep telefonuyla çekildi.

Çermik-Siverek yolu mevkiinde kayalık bölgeye çıkan dağ keçileri, bir vatandaş tarafından çekildi. Keçileri gözlemleyen vatandaş, o anları kayıt altına aldı.

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan ve avlanması yasaklanan dağ keçileri, bölgede sayıları az olarak biliniyor.