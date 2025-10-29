Diyarbakır'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

DİYARBAKIR'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 102'nci yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı. Törende konuşan Vali Murat Zorluoğlu, "Milletimizin her bir ferdi bu Cumhuriyet'in öz evladıdır, bu toprakların eşit derecede sahibidirö dedi.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Yenişehir ilçesindeki Anıt Park önünde gerçekleştirildi Törene; Vali Murat Zorluoğlu, 7'nci Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Ertan İnaltekin, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Abdusselam İnceören, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, 8'inci Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Burak Özan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, vali yardımcıları, kaymakamlar, İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, AK Parti İl Başkanı Ömer İler, MHP İl Başkanı Miktat Arslan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda kişi katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan tören, günün anlam ve önemini belirten konuşmalarla devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu etkinlikte, halk oyunları gösterileri yapıldı. Tören askeri birlikler ile İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli birimlerin Türk bayraklarıyla yaptıkları geçişle son buldu.

'MİLLETİMİZİN HER BİR FERDİ BU CUMHURİYETİN ÖZ EVLADIDIRö

Törende konuşan Vali Murat Zorluoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti, milletimizin ortak eseridir. Türkiye Cumhuriyeti, milletimizin tamamının; istisnasız 86 milyonun Cumhuriyetidir. Milletimizin her bir ferdi, bu Cumhuriyetin öz evladıdır, bu toprakların eşit derecede sahibidir. Bugün ulaştığımız seviyede Cumhuriyetimiz, demokrasiyle güçlenerek tüm etnik kökenlere, inançlara, dillere ve kültürlere eşit mesafede duran bir yapıya kavuşmuş, özüyle ve ruhuyla gerçek manasıyla yeniden buluşmuştur. Kardeşlik ve dayanışma projesi olan 'Terörsüz Türkiye' çalışması da devam etmektedir. Diyarbakır'ın tüm sosyal kesimleri tarafından büyük destek gören bu çalışmanın başarıyla tamamlanmasıyla, yıllardır ülkemizin refahının önündeki en büyük engel olan terör tamamen ortadan kaldırılacak ve hem Diyarbakır hem de Türkiye için yepyeni bir dönemin kapıları açılacaktır. Bu sürecin en büyük kazanımlarından biri, hiç şüphesiz kadim şehir; medeniyetler, peygamberler ve sahabeler şehri Diyarbakır olacaktırö dedi.

Haber- Kamera: Selim KAYA- Gıyasettin TETİK / DİYARBAKIR,