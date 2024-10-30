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Diyarbakır'da Çöp Kamyonu Kazası: Anne Hayatını Kaybetti, Çocuk Ağır Yaralı

Diyarbakır'da Çöp Kamyonu Kazası: Anne Hayatını Kaybetti, Çocuk Ağır Yaralı
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir çöp kamyonunun çarpması sonucu 35 yaşındaki anne hayatını kaybetti, 5 yaşındaki çocuğu ise ağır yaralandı. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde çöp kamyonunun çarpması sonucu kadın hayatını kaybetti, çocuğu ise ağır yaralandı.

Bağcılar Mahallesi Yenihal Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Mizgin A. (35) ile oğlu 5 yaşındaki M. A, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilmeyen belediyeye ait 07 AAC 841 plakalı çöp kamyonu çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri anne Mizgin A'nın öldüğünü belirledi.

Kazada ağır yaralanan 5 yaşındaki M. A. ise özel bir hastaneye götürüldü.

Kamyon sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel

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