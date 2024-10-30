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Diyarbakır'da Çöp Kamyonu Anneye Çarptı, Oğul Yaralı

Diyarbakır'da Çöp Kamyonu Anneye Çarptı, Oğul Yaralı
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan anne Mizgin Aktarlı'ya çöp kamyonu çarptı. Anne hayatını kaybederken, 5 yaşındaki oğlu Muhammed ağır yaralandı.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, okuldan oğlunu aldıktan sonra yolun karşına geçmeye çalışan anne Mizgin Aktarlı (35) ve oğlu Muhammed'e (5) çöp kamyonu çarptı. Anne yaşamını yitirirken, oğlu Muhammed ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi, Yenihal Caddesi'nde meydana geldi. Mizgin Aktarlı ve okuldan aldığı Muhammed'e, yolun karşısına geçmeye çalışırken, Bağlar Belediyesi'ne ait 07 AAC 841 plakalı çöp kamyonu çarptı. Çarpmanın şiddetiyle anne- oğul kamyonunun altında kalarak sürüklenirken, ihbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Muhammed'i çevredekiler otomobille hastaneye götürürken, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise Mizgin Aktarlı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. İsmi öğrenilemeyen şoför ise gözaltına alındı.

Hastanede tedavisi süren Muhammed'in hayati tehlikesi devam ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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