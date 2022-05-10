Diyarbakır'da çölyak hastaları için bilgilendirme semineri düzenlendi - Haberler

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Diyarbakır'da çölyak hastaları için bilgilendirme semineri düzenlendi

AA - Osman Bilgin - Güncel
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Diyarbakır'da çölyak hastaları için bilgilendirme semineri düzenlendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çölyak hastalığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için seminer düzenledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çölyak hastalığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için seminer düzenledi.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı glüten alerjisinin ortaya çıkardığı çölyak hastalığı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla seminer verdi.

Çölyak tanısı olan bireylere ve ailelerine destek olmak amacıyla Sümerpark Ortak Yaşam Alanı'nda düzenlenen seminerde, Çocuk Hastalıkları Hastanesi diyetisyeni Şenay Damla, hastalara ve ailelerine bilgi verdi.

Damla, seminerde çölyak hastalığı, buğday, arpa ve çavdar gibi besinlerde bulunan glüten proteinini, hastalığın belirtilerini ve neler yapılması gerektiğini anlattı.

AA / Osman Bilgin - Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Haberler

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