Diyarbakır'da çökme meydana gelen yol trafiğe kapatıldı

Diyarbakır'da bir kısmı çöken yolda oluşan çukur nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

Diyarbakır'da bir kısmı çöken yolda oluşan çukur nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

Merkez Kayapınar ilçesi Mahabad Bulvarı'nın bir bölümünde henüz bilinmeyen nedenle çökme meydana geldi.

Çökme sonucu yolun ortasında yaklaşık 2 metre çapında ve 1,5 metre derinliğinde çukur oluştu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Kontrol Şube Müdürlüğü ve DİSKİ ekipleri çökmenin meydana geldiği yolda dolgu ve asfaltlama çalışması başlattı.

Çukur nedeniyle yol geçici olarak trafiğe kapatıldı.