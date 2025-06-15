Diyarbakır'da Çocukların Kullandığı Otomobil Takla Attı: 1 Ölü, 4 Yaralı

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da çocuğun kullandığı otomobilin takla atması sonucu otomobildeki 1 çocuk öldü, 4 çocuk yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Bismil ilçesine bağlı kırsal Tepe Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Tepe-İsapınar yolu Ofis mevkisinde, içinde çocukların bulunduğu araç takla attı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık görevlileri ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan kontrolde 15 yaşındaki Yusuf Akgül'ün yaşamını yitirdiği, M.Ç. (15), M.C. (16), Y.Y. (14) ve M.Ş.A.'nın (14) ise yaralandığı belirlendi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Kazada yaşamını yitiren Yusuf Akgül'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, 4 yaralı çocuğun tedavileri sürüyor.

Otomobili kimin kullandığı henüz belirlenemezken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.