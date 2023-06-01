Diyarbakır'da çocuklara saldıran şüpheliler baba-oğulu tabanca ile yaraladı

DİYARBAKIR'da, kaldırımda oyun oynayan akrabalarının çocuklarını darbeden 3 kişiyi uyaran baba- oğul, şüphelilerin tabanca ile ateş etmesiyle bacaklarından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Medine Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, isimleri öğrenilemeyen 3 kişi, kaldırımda oyun oynayan çocuklara yaklaşarak, 'Burada top oynamayın' dedi. 3 kişi, oyun oynamaya başlayan çocukları darbetmeye başladı. Bu sırada olay yerine yakın olan fırında çalışan ve çocukların akrabaları olan A.D. (43) ile oğlu B.D. (21), şüphelilerle tartışmaya başladı. Şüpheliler, üzerlerindeki tabanca ile A.D. ve B.D.?nin bacaklarına ateş ederek kaçtı. Kurşunlardan biri fırına isabet ederken, baba ve oğlu kanlar içerisinde kaldı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ve oğlu, ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Baba ve oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)