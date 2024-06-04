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Diyarbakır'da çocuklar süs havuzunda serinledi

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Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Anzele Parkı'nda bulunan süs havuzuna giren çocuklar, sıcaktan bunalıp serinlemeye çalıştı ve eğlenceli vakit geçirdi.

Diyarbakır'da sıcaktan bunalan çocuklar, süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştı.

Kentte etkili olan sıcak hava nedeniyle merkez Sur ilçesindeki Anzele Parkı'nda bulunan süs havuzunu dolduran çocuklar, bir yandan serinliyor, bir yandan da eğlenceli vakit geçiriyor.

Aileleriyle parka gelen çocuklar havuzda bir süre yüzdükten sonra beton zemine uzanıp güneşlendi.

Çocuklar, havanın çok ısınması dolayısıyla süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştıklarını ve eğlenceli vakit geçirdiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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