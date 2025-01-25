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Diyarbakır'da çocuklar sıfır atık bilinciyle oyun materyalleri yapıyor

Diyarbakır'da çocuklar sıfır atık bilinciyle oyun materyalleri yapıyor
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Diyarbakır'da Yenişehir Gençlik Merkezi'nde çocuklar sıfır atık bilinciyle oyun materyalleri yapıyor.

Diyarbakır'da Yenişehir Gençlik Merkezi'nde çocuklar sıfır atık bilinciyle oyun materyalleri yapıyor.

Merkez Yenişehir ilçesindeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yenişehir Gençlik Merkezi'nde Gençlik Lideri Yener Yılmaz'ın öncülüğünde çocuklar geri dönüşüm malzemelerini kullanarak sıfır atık bilinciyle oyun materyalleri hazırlıyor.

Çocuklar çember, minyatür kale, parkur, twister, akıl küpü, renkli pinpon, bowling ve denge oyunu gibi çeşitli oyun materyallerini, ahşap palet, eskiyen boru, hortum, karton, mukavva, plastik şişe, kapak ve kumaş gibi atıkları kullanarak yapıyor.

Bu oyun materyalleriyle çevre dostu bir yaklaşımla çocukların eğlenceli zaman geçirmeleri sağlanıyor.

"Yaptıkları oyun gereçleriyle oynamak onları çok mutlu ediyor"

Yenişehir Gençlik Merkezi Müdürü İskan Erpin, AA muhabirine, geri dönüşüm malzemelerinden oluşturulan oyun materyalleriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi'ne katkı sunmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

"Elimizdeki malzemeleri nasıl değerlendirebiliriz, atık malzemelerden neler yapabiliriz diye kafa yorduk ve çok güzel oyun grupları ortaya çıktı." diyen Erpin, proje kapsamında kullanılmayan malzemeleri değerlendirerek oyun gereçleri oluşturduklarını belirtti.

Çocuklara oyun oynamayı öğretmenin yanında geri dönüşüm bilinci de kazandırmayı hedeflediklerini vurgulayan Erpin, şunları kaydetti:

"Atık malzemelerden güzel oyun materyalleri yapılabileceğini ve kullanmadığımız her şeyi hemen atmamak gerektiğini göstermek istedik. Bu bilinçle çocuk ve gençlerimize temiz bir gelecek ve ülke bırakmayı hedefliyoruz. Çocuklar hem oyun gruplarını yapıyor hem de bunlarla oynuyor. Boyama, şekillendirme gibi aşamalarda çocukların emeği var. Yaptıkları oyun gruplarıyla oynamak onları çok mutlu ediyor. Oynarken daha çok keyif alıyorlar."

Gençlik Lideri Yener Yılmaz da merkezde ve gittiği köy okullarında oyun gerekçelerinin yetersiz olduğunu görünce böyle bir çalışma başlattıklarını söyledi.

Geri dönüşüm malzemelerinden yapılan oyun gereçlerini kırsaldaki okullara da dağıttıklarını kaydeden Yılmaz, "Bu oyunlar çocukların geri dönüşüme katkı sağlamalarını teşvik ediyor. Onların bu oyunlarla mutlu olması bizi gururlandırıyor." ifadelerini kullandı.

16 yaşındaki Medine Can, geri dönüşüm malzemeleriyle oyun materyalleri yapmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Arkadaşlarımızla çeşitli oyunlar da oynuyoruz. Geri dönüşüm malzemelerinin atılmasını istemiyoruz çünkü bu malzemelerle pek çok şey yapılabiliyor, etkinlikler düzenlenebiliyor." dedi.

Merkezdeki etkinliğe katılan 12 yaşındaki Hiranur Gülen ise çalışmanın keyifli olduğunu dile getirerek, "Görmediğimiz oyunları burada gördük ve çok eğleniyoruz. Geri dönüşüm malzemelerinden yapılan oyun gereçleriyle bilinçlendik." diye konuştu.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel
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